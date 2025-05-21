Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі вже у травні торкнеться місцевих жителів.

З 1 травня українці зіштовхнулися з черговим підвищенням тарифів на комунальні послуги в Одесі — зокрема, через запровадження нової платіжки за розподіл газу, повідомляє Politeka.

Це підвищення стане частиною загальної тенденції до зростання вартості комунальних послуг, яка охоплює й інші міста, включно з Одесою. За інформацією компанії «Газмережі», українцям почнуть надходити додаткові рахунки за технічне обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Так звану третю платіжку сформують окремо — до чинної плати за споживаний газ та його транспортування.

Фахівці пояснюють: регулярна перевірка газових систем — це питання безпеки. Періодичність залежить від віку будинку: раз на 5 років для будинків до 25 років, і раз на 3 роки — для старіших. Ці витрати мешканці будуть змушені покривати самостійно.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі також може стосуватися і води. Як повідомляє «Інфоксводоканал», після завершення воєнного стану тариф на воду для населення може зрости з 35 грн до 55,44 грн за кубометр.

Представники підприємства пояснюють необхідність зміни вартості водопостачання економічними факторами: зростанням витрат та багатомільйонною заборгованістю серед споживачів. Станом на початок 2025 року сума боргів сягнула 462 млн грн, з яких 71% — це борг населення. Однак остаточна вартість кубометра води може змінюватися залежно від рішень національної комісії.

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