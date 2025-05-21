Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе уже в мае коснется местных жителей.

С 1 мая украинцы столкнулись с очередным повышением тарифов на коммунальные услуги в Одессе — в частности, введением новой платежки за распределение газа, сообщает Politeka.

Это повышение станет частью общей тенденции роста стоимости коммунальных услуг, которая охватывает и другие города, включая Одессу. По информации компании « Газмережи », украинцам начнут поступать дополнительные счета за техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах. Так называемую третью платежку сформируют отдельно — в действующую плату за потребляемый газ и его транспортировку.

Специалисты объясняют: регулярная проверка газовых систем – это вопрос безопасности. Периодичность зависит от возраста дома: раз в 5 лет для домов до 25 лет, и раз в 3 года – для престарелых. Эти расходы жители будут вынуждены покрывать самостоятельно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе может также касаться и воды. Как сообщает «Инфоксводоканал», после завершения военного положения тариф на воду для населения может возрасти с 35 до 55,44 грн за кубометр.

Представители предприятия объясняют необходимость изменения стоимости водоснабжения экономическими факторами: ростом расходов и многомиллионной задолженностью потребителей. По состоянию на начало 2025 года сумма долгов составила 462 млн грн, из которых 71% - это долг населения. Однако окончательная стоимость кубометра воды может варьироваться в зависимости от решений национальной комиссии.

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