Люди, які опинилися у складних обставинах можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі продовжують роздавати кілька організацій, повідомляє Politeka.

Звернутися по допомогу можна як до міських служб, так і до волонтерських ініціатив. Проте є одне "але", адже або потрібно попередньо записатися, або надати документи та бути готовим до перевірки.

Один із тих, хто стабільно підтримує нужденних — волонтер Ігор. Він надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, а також не забуває про малозабезпечені родини.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі також надає обласна організація Товариства Червоного Хреста. Тут також підтримують дітей, жінок, багатодітні родини. Перед тим, як іти до них, краще зателефонувати та уточнити деталі.

У Центрі соціальних служб міської ради також можна отримати гуманітарку. До того ж тут допомагають з оформленням статусу переселенця і навіть пропонують психологічну підтримку. Звертатися потрібно через офіційну сторінку у Facebook.

Не варто забувати й про "Картіас УГКЦ". Вони надають гуманітарку, приймають звернення телефоном або особисто в офісі на Лермонтовському провулку. Головне не зволікати із зверненням. Всі ці ініціативи є державними. Вони покликані дати найнеобхідніше для людей, яким зараз дуже складно.

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