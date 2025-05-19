Люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе продолжают раздавать несколько организаций, сообщает Politeka.

Обратиться за помощью можно как в городские службы, так и волонтерские инициативы. Однако есть одно "но", ведь либо нужно предварительно записаться, либо предоставить документы и быть готовым к проверке.

Один из стабильно поддерживающих нуждающихся — волонтер Игр. Он предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, а также не забывает о малообеспеченных семьях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе также предоставляет областная организация Общества Красного Креста. Здесь тоже поддерживают детей, женщин, многодетные семьи. Перед тем, как идти к ним, лучше позвонить по телефону и уточнить детали.

В Центре социальных служб городского совета также можно получить гуманитарку. К тому же здесь помогают с оформлением статуса переселенца и даже предлагают психологическую поддержку.

Не стоит забывать и о "Картиасе УГКЦ". Они предоставляют гуманитарку, принимают обращение по телефону или лично в офисе на Лермонтовском переулке. Главное не медлить с обращением. Все эти инициативы государственные. Они призваны дать самое необходимое для людей, которым сейчас очень сложно.

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