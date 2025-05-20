Робота для пенсіонерів в Запоріжжі передбачає, що чимало компаній у місті відкриті до співпраці з людьми старшого віку, цінуючи їхню відповідальність і бажання бути корисними, повідомляє Politeka.

На тлі складної економічної ситуації робота для пенсіонерів в Запоріжжі стає справжнім порятунком для багатьох.

На сайті jooble видно, що в одному з центральних районів міста, поруч із парком Перемоги, шукають сторожа на автостоянку. Вакансія розрахована саме на людей віком від 55 років. Зміна починається о третій годині дня і триває до десятої ранку наступного. За кожну зміну роботодавець виплачує 240 гривень.

Є також вакансія у кулінарному цеху. Тут потрібні руки, що готові до праці. Потрібно формувати котлети, працювати з паніровкою, дотримуватися гігієни і усе це не потребує спеціальної освіти. Достатньо сумлінного підходу та акуратності.

Роботодавець обіцяє стабільну оплату від 18500, премії та комфортні умови на виробництві. Працівникам видають спецодяг, є душові, роздягальні та окремі шафи. А ще одну роботу для пенсіонерів в Запоріжжі можуть запропонувати тим, хто добре ладнає з дітьми. Сім’я шукає няню для семирічного школяра.

Хлопчик навчається вдома, тому потрібно контролювати онлайн-уроки, допомагати з домашніми завданнями і один раз на тиждень супроводжувати його до школи. Графік з дев’ятої ранку до шістнадцятої, п’ять днів на тиждень. Оплата від десяти до дванадцяти тисяч.

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Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.