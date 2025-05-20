Работа для пенсионеров в Запорожье предполагает, что многие компании в городе открыты к сотрудничеству с людьми старшего возраста, ценя их ответственность и желание быть полезными, сообщает Politeka.

На фоне сложной экономической ситуации работа для пенсионеров в Запорожской области становится настоящим спасением для многих.

На сайте jooble видно, что в одном из центральных районов города рядом с парком Победы ищут сторожа на автостоянку. Вакансия рассчитана именно на людей в возрасте от 55 лет. Смена начинается в три часа дня и длится до десяти утра следующего. За каждую смену работодатель выплачивает 240 гривен.

Есть также вакансия в кулинарном цехе. Здесь нужны руки, которые готовы к труду. Нужно формировать котлеты, работать с панировкой, соблюдать гигиену и все это не требует специального образования. Достаточно добросовестного подхода и аккуратности.

Работодатель обещает стабильную оплату от 18 500, премии и комфортные условия на производстве. Работникам выдают спецодежду, есть душевые, раздевалки и отдельные шкафы. А еще одну работу для пенсионеров в Запорожье могут предложить тем, кто хорошо ладит с детьми. Семья ищет няню для семилетнего школьника.

Мальчик учится дома, поэтому нужно контролировать онлайн-уроки, помогать с домашними заданиями и один раз в неделю сопровождать его в школу График с девяти утра до шестнадцати, пять дней в неделю. Оплата от десяти до двенадцати тысяч.

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Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.