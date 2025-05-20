Робота для пенсіонерів в Одесі допомагає багатьом літнім людям залишатися активними і знаходитися між людьми, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів в Одесі передбачає можливість не тільки підзаробити, а й залишатися активним, тримати себе в тонусі та бути в колі людей, повідомляє Politeka.

Все більше компаній та приватних роботодавців відкривають двері для тих, хто має досвід, відповідальність і бажання трудитися, навіть після виходу на пенсію. І йдеться не про важку фізичну роботу для пенсіонерів в Одесі, а про цілком посильні завдання, з гнучким графіком і достойною оплатою.

Одна з найпростіших і водночас затребуваних вакансій — домогосподарка. Часткова зайнятість, один або два дні на тиждень, оплата півтори тисячі гривень за день. Йдеться про прибирання звичайної трикімнатної квартири. Роботодавець шукає порядну та спокійну людину.

Ще одна пропозиція — фасувальник продукції на харчовому виробництві. Тут робота для пенсіонерів в Одесі підходить тим, хто має трохи більше енергії і не проти руху. Завдання включають розфасування готової продукції, стікерування і підготовку до транспортування. Є зміни, які тривають по шість годин, або повна зайнятість. Заробітна плата досягає 23-24 тисяч гривень на місяць.

Також в місті зараз шукають пакувальника в інтернет-магазин. Це офісна праця, без фізичних навантажень. Графік з понеділка по п’ятницю, з дев’ятої до шостої. Субота та неділя — вихідні. Основні обов’язки — пакування прикрас, оформлення замовлень, формування накладних і періодичне спілкування з клієнтами телефоном або у листуванні. Зарплата стартує від 21000.

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