Робота для пенсіонерів в Одесі передбачає можливість не тільки підзаробити, а й залишатися активним, тримати себе в тонусі та бути в колі людей, повідомляє Politeka.

Все більше компаній та приватних роботодавців відкривають двері для тих, хто має досвід, відповідальність і бажання трудитися, навіть після виходу на пенсію. І йдеться не про важку фізичну роботу для пенсіонерів в Одесі, а про цілком посильні завдання, з гнучким графіком і достойною оплатою.

Одна з найпростіших і водночас затребуваних вакансій — домогосподарка. Часткова зайнятість, один або два дні на тиждень, оплата півтори тисячі гривень за день. Йдеться про прибирання звичайної трикімнатної квартири. Роботодавець шукає порядну та спокійну людину.

гроші, гривні

Ще одна пропозиція — фасувальник продукції на харчовому виробництві. Тут робота для пенсіонерів в Одесі підходить тим, хто має трохи більше енергії і не проти руху. Завдання включають розфасування готової продукції, стікерування і підготовку до транспортування. Є зміни, які тривають по шість годин, або повна зайнятість. Заробітна плата досягає 23-24 тисяч гривень на місяць.

Також в місті зараз шукають пакувальника в інтернет-магазин. Це офісна праця, без фізичних навантажень. Графік з понеділка по п’ятницю, з дев’ятої до шостої. Субота та неділя — вихідні. Основні обов’язки — пакування прикрас, оформлення замовлень, формування накладних і періодичне спілкування з клієнтами телефоном або у листуванні. Зарплата стартує від 21000.

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