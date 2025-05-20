Работа для пенсионеров в Одессе помогает многим пожилым людям оставаться активными и находиться между людьми, так что рассказываем о доступных вариантах.

Работа для пенсионеров в Одессе предполагает возможность не только подзаработать, но и оставаться активной, держать себя в тонусе и быть в кругу людей, сообщает Politeka.

Все больше компаний и частных работодателей открывают двери для тех, кто имеет опыт, ответственность и желание трудиться даже после выхода на пенсию. И речь не о тяжелой физической работе для пенсионеров в Одессе, а о вполне посильных задачах, с гибким графиком и достойной оплатой.

Одна из самых простых и востребованных вакансий — домохозяйка. Частичная занятость, один или два дня в неделю, оплата полторы тысячи гривен в день. Речь идет об уборке обычной трехкомнатной квартиры. Работодатель ищет порядочного и спокойного человека.

Еще одно предложение – фасовщик продукции на пищевом производстве. Здесь работа для пенсионеров в Одессе подходит тем, кто имеет немного больше энергии и не против движения. Задачи включают в себя расфасовку готовой продукции, стикерирование и подготовку к транспортировке. Есть изменения, которые длятся по шесть часов, или полная занятость. Заработная плата достигает 23-24 тысячи гривен в месяц.

Также в городе сейчас ищут упаковщика в интернет-магазине. Это офисный труд, без физических нагрузок. График с понедельника по пятницу, с девяти до шести. Суббота и воскресенье – выходные. Основные обязанности – упаковка украшений, оформление заказов, формирование накладных и периодическое общение с клиентами по телефону или в переписке. Зарплата стартует от 21 000.

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