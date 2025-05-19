У місті є чимало пропозицій, де цінують досвід, відповідальність і бажання залишатися активним, тож робота для пенсіонерів у Дніпрі завжди знайдеться.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає непогані вакансії з гідною оплатою і гнучким графіком, повідомляє Politeka.

Ми зібрали кілька актуальних варіантів для тих, хто думає, що робота для пенсіонерів у Дніпрі - рідкість.

Одна з таких пропозицій - вакансія зварювальника. Підприємство шукає людину з досвідом на напівавтоматі, яка готова зварювати твердопаливні котли та працювати за технічними кресленнями. Уміння читати схеми, уважність і відповідальність є головними вимогами. Робоче місце розташоване на вулиці Молодогвардійській на лівому березі, поблизу радіозаводу.

Зарплата складає від 40 до 60 тисяч гривень і виплачується щотижня. Навчання та стажування також оплачуються, що є приємним бонусом. Ще один варіант - посада кухаря-універсала у кафе мережі Кримський Глечик. Тут шукають людину, яка знає свою справу і здатна впоратися з великим потоком замовлень.

Зарплата починається від 1700 гривень за зміну, але все залежить від обсяку зробленого. Кухарі отримують виплати двічі на місяць, мають безкоштовне харчування на зміні та офіційне працевлаштування. Графік можна підібрати зручний, наприклад чотири через два або п’ять через два. Кафе працює з 8:45 до 21:00. Локація - проспект Науки.

Для тих, хто не боїться фізичної праці і хоче змінити обстановку, підійде вакансія різноробочого на молочно-виробничому комплексі Єкатеринославський. Це сезонна робота для пенсіонерів у Дніпрі, що передбачає обслуговування дощувальних машин, генераторів, полив полів. Заробіток залежить від кількості відпрацьованих змін і становить від 16 до 22 000.

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