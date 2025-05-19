В городе есть немало предложений, где ценят опыт, ответственность и желание оставаться активным, так что работа для пенсионеров в Днепре всегда найдется.

Работа для пенсионеров в Днепре подразумевает неплохие вакансии с достойной оплатой и гибким графиком, сообщает Politeka.

Мы собрали несколько актуальных вариантов для тех, кто думает, что работа для пенсионеров в Днепре – редкость.

Одно из таких предложений – вакансия сварщика. Предприятие ищет человека с опытом на полуавтомате, готового сваривать твердотопливные котлы и работать по техническим чертежам. Умение читать схемы, внимательность и ответственность являются основными требованиями. Рабочее место расположено на улице Молодогвардейской на левом берегу, вблизи радиозавода.

Зарплата составляет от 40 до 60 тысяч гривен и выплачивается еженедельно. Учеба и стажировка также оплачиваются, что является приятным бонусом. Еще один вариант - должность повара-универсала в кафе сети Крымский Кувшин. Здесь ищут человека, знающего свое дело и способного справиться с большим потоком заказов.

Зарплата начинается от 1700 гривен в смену, но все зависит от объема сделанного. Повара получают выплаты дважды в месяц, имеют бесплатное питание на смене и официальное трудоустройство. График можно подобрать удобный, например четыре через два или пять через два. Кафе работает с 8:45 до 21:00. Локация – проспект Науки.

Для тех, кто не боится физического труда и хочет изменить обстановку, подойдет вакансия разнорабочего на молочно-производственном комплексе Екатеринославский. Это сезонная работа для пенсионеров в Днепре, предусматривающая обслуживание дождевальных машин, генераторов, полив полей. Заработок зависит от количества отработанных смен и составляет от 16 до 22 000.

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