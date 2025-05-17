Експерти розповіли про можливі графіки відключення світла в Харкові та області на неділю, 18 травня 2025 року.

Ситуація в енергосистемі знову ускладнена – яких графіків відключення світла чекати в Харківській області 18 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними компанії "Укренерго", через несприятливі погодні умови енергоспоживання в Україні тримається на високому рівня. Проблема в тому, що через хмарність побутові сонячні електростанції не здатні ефективно працювати та розвантажувати загальну мережу.

Крім того, ситуацію ускладнює сильний вітер і дощі, які провокують аварійні ситуації. В населених пунктах у кількох регіонах України через це відбулися часткові чи повні знеструмлення, пише Politeka.

Енергетики наголошують, що зараз дуже важливо, аби українці ощадливо використовували електроенергію, особливо в другій половині дня, з 14 до 22 години. У цей період рекомендується не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, аби не перенавантажити мережу.

Що стосується графіків відключення світла в Харкові та області на 18 травня 2025 року, то поки необхідності їх запроваджувати немає, але ситуація ще може змінитися. Пізніше обленерго може повідомити про планові знеструмлення.

При цьому обленерго вже попереджає про заплановані графіки відключення світла в Харкові на наступному тижні, зокрема 20 травня.

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