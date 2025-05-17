Эксперты рассказали о возможных графиках отключения света в Харькове и области на воскресенье, 18 мая 2025 года.

Ситуация в энергосистеме снова усложнена – каких графиков отключения света ждать в Харьковской области 18 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным компании "Укрэнерго", из-за неблагоприятных погодных условий энергопотребление в Украине держится на высоком уровне. Проблема в том, что из-за облачности бытовые солнечные электростанции не способны эффективно работать и разгружать общую сеть.

Кроме того, ситуацию усложняет сильный ветер и дожди, провоцирующие аварийные ситуации. В населенных пунктах в нескольких регионах Украины из-за этого произошли частичные или полные обесточивания, пишет Politeka.

Энергетики отмечают, что сейчас очень важно, чтобы украинцы экономно использовали электроэнергию, особенно во второй половине дня, с 14 до 22 часов. В этот период рекомендуется не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы не перегрузить сеть.

Что касается графиков отключения света в Харькове и области на 18 мая 2025 года, то пока необходимости вводить их нет, но ситуация еще может измениться. Позже облэнерго может сообщить о плановых обесточениях.

При этом облэнерго уже предупреждает о запланированных графиках отключения света в Харькове на следующей неделе, в том числе 20 мая.

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