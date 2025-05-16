Енергетики розповіли про ускладнення ситуації в енергосистемі та можливі графіки відключення світла в Харківській області на 17 травня 2025 року.

Які графіки відключення світла можуть застосовуватися в Харкові та області в суботу, 17 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними компанії "Укренерго", ситуацію в українській енергосистемі значно ускладнили несприятливі погодні умови. Зокрема через сильні пориви вітру та дощі у двох областях без електроенергії повністю або частково залишилися мешканці шістьох населених пунктів, тому енергетики одразу почали відновлювальні роботи.

Ще одна проблема – це хмарність, яка не дозволяє побутовим сонячним електростанціям ефективно працювати та розвантажувати загальну мережу. Через це рівень енергоспоживання в Україні тримається на високому рівні.

Енергетики звертаються до українців із закликом до ощадливого енергоспоживання. Особливо важливо обмежити його в час орієнтовно з 14 до 22 години, і в цей період не використовувати одночасно кілька потужних електроприладів, пише Politeka.

Попри всі складнощі, поки обленерго не повідомляло про масові графіки відключення світла в Харкові та області на суботу, 17 травня 2025 року. Але оскільки ситуація ще може змінитися, стежте за оновленими даними.

Тим часом обленерго вже повідомляє про графіки відключення світла в Харкові на наступний тижень, зокрема на вівторок, 20 травня, в індустріальному районі міста.

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