Энергетики рассказали об усложнении ситуации в энергосистеме и возможных графиках отключения света в Харьковской области на 17 мая 2025 года.

Какие графики отключения света могут применяться в Харькове и области в субботу, 17 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным компании "Укрэнерго", ситуацию в украинской энергосистеме значительно усложнили неблагоприятные погодные условия. В частности, из-за сильных порывов ветра и дождей в двух областях без электроэнергии полностью или частично остались жители шести населенных пунктов, поэтому энергетики сразу начали восстановительные работы.

Еще одна проблема – это облачность, которая не позволяет бытовым солнечным электростанциям эффективно работать и разгружать общую сеть. Поэтому уровень энергопотребления в Украине держится на высоком уровне.

Энергетики обращаются к украинцам с призывом к экономному энергопотреблению. Особенно важно ограничить его во время ориентировочно с 14 до 22 часов, и в этот период не использовать одновременно несколько мощных электроприборов, пишет Politeka.

Несмотря на все сложности, пока облэнерго не сообщало о массовых графиках отключения света в Харькове и области на субботу, 17 мая 2025 года. Но поскольку ситуация еще не может измениться, следите за обновленными данными.

Тем временем облэнерго уже сообщает о графиках отключения света в Харькове на следующую неделю, в том числе на вторник, 20 мая, в индустриальном районе города.

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