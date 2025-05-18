Відключення світла на тиждень 19–25 травня в Одеській області мають профілактичний характер і спрямовані на запобігання аваріям у мережі.

У рамках планових робіт з підвищення надійності мереж заплановані відключення світла на тиждень 19–25 травня в Одеській області, повідомляє Politeka.

Про це попереджає АТ "ДТЕК Одеські Електромережі", передає Чорноморська МТГ.

У понеділок, 19 травня 2025 року, тимчасово буде припинено подачу електроенергії у трьох населених пунктах Чорноморської міської територіальної громади.

Першими, з 01:00 до 03:00, без світла залишаться мешканці села Бурлача Балка. Торкнеться вулиць Причал, Виноградна, Інститутська, Північна, Приморська, Радісна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Шевченка, Шкільна та низки провулків.

З 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в Олександрівці на вулицях Вербна, Виноградна, Горбунова Дмитра, Грецька, Європейська, Єдності, Залізнична, Захисників України, Земна, Каденюка Леоніда, Київська, Кооперативна, Молодіжна, Морська, Нова, Новоселів, Садова, Степова, Центральна, Шкільна та в кількох провулках.

Третє планове відключення, з 08:00 до 20:00, заплановане в Малодолинському – на вулицях Курортна та Шмідта.

Роботи мають профілактичний характер і спрямовані на запобігання аваріям у мережі. Відключення світла на тиждень 19–25 травня в Одеській області є частиною плану з модернізації електропостачання.

У разі питань звертайтесь до кол-центру АТ ДТЕК

(048) 705 90 90 (зі стаціонарного)

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