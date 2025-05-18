Отключения света на неделю 19–25 мая в Одесской области носят профилактический характер и направлены на предотвращение аварий в сети.

В рамках плановых работ по повышению надежности сетей запланировано отключение света на неделю 19-25 мая в Одесской области, сообщает Politeka.

Об этом предупреждает АО "ДТЭК Одесские Электросети", передает Черноморская МТГ .

В понедельник, 19 мая 2025 года, временно будет прекращена подача электроэнергии в трех населенных пунктах Черноморского городского территориального общества.

Первыми, с 01:00 до 03:00, без света останутся жители села Бурлача Балка. Коснется улиц Причал, Виноградной, Институтской, Северной, Приморской, Радостной, Садовой, Солнечной, Степной, Центральной, Шевченко, Школьной и ряда переулков.

С 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в Александровке на улицах Вербная, Виноградная, Горбунова Дмитрия, Греческая, Европейская, Единства, Железнодорожная, Защитников Украины, Земная, Каденюка Леонида, Киевская, Кооперативная, Молодежная, Морская, Новая, Школьная и в нескольких переулках.

Третье плановое отключение с 08:00 до 20:00, запланированное в Малодолинском – на улицах Курортная и Шмидта.

Работы носят профилактический характер и направлены на предотвращение аварий в сети. Отключение света в неделю 19–25 мая в Одесской области является частью плана по модернизации электроснабжения.

В случае вопросов обращайтесь в колл-центр АО ДТЭК:

(048) 705 90 90 (из стационарного) (068) 705 90 90, (095) 705 90 90, (073) 705 90 90 (с мобильного)

Email: center@oblenergo.odessa.ua

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