Новий графік транспорту в Одеській області запрацює вже з 17 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Сергіївська територіальна громада запускає додаткові пільгові автобусні маршрути для жителів сіл Попаздра, Косівка та Чабанське. Нововведення покликане покращити доступ до міста Білгород-Дністровський для мешканців віддалених населених пунктів, які не мали зручного транспортного сполучення.

Проєкт реалізується в межах Комплексної програми соціального захисту населення Сергіївської громади на 2024–2026 роки. Перевезення фінансуватимуться з місцевого бюджету й будуть безоплатними для пільгових категорій громадян. У пресслужбі громади зазначили, що таке рішення ухвалили у відповідь на численні звернення мешканців, особливо людей похилого віку, які часто не мали можливості дістатися до райцентру.

Автобус курсуватиме за наступним розкладом: щоденне відправлення з центральної зупинки в селі Попаздра — о 7:30 ранку. Зворотний рейс із Білгород-Дністровського (від Собору на вул. Ізмаїльській) — о 12:30. Маршрут стосуватиметься також Косівки та Чабанського, що дозволить охопити більшу кількість пасажирів.

Новий графік транспорту в Одеській області — це крок до підвищення транспортної доступності для соціально вразливих верств населення, що мешкають у сільській місцевості.

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