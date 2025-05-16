Новый график транспорта в Одесской области откроется уже с 17 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Сергеевское территориальное общество запускает дополнительные льготные автобусные маршруты для жителей сел Попаздра, Косовка и Чабанское. Нововведение призвано улучшить доступ в город Белгород-Днестровский для жителей отдаленных населенных пунктов, не имевших удобного транспортного сообщения.

Проект реализуется в рамках Комплексной программы социальной защиты населения Сергеевского общества на 2024-2026 годы. Перевозки будут финансироваться из местного бюджета и будут безвозмездными для льготных категорий граждан. В пресс-службе общины отметили, что такое решение приняли в ответ на многочисленные обращения жителей, особенно пожилых людей, которые часто не имели возможности добраться до райцентра.

Автобус будет курсировать по следующему расписанию: ежедневная отправка с центральной остановки в селе Попаздра — в 7:30 утра. Обратный рейс из Белгород-Днестровского (от Собора по ул. Измаильской) — в 12:30. Маршрут будет касаться Косовки и Чабанского, что позволит охватить большее количество пассажиров.

Новый график транспорта в Одесской области – это шаг к повышению транспортной доступности для социально уязвимых слоев населения, проживающих в сельской местности.

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