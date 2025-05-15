Люди, які втікають від війни, мають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Одесі, тож показуємо варіанти.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі наразі доступне, адже є багато небайдужих людей, які готові дати підтримку переселенцям, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували оголошення на платформі OLX, щоб показати доступні варіанти. Безкоштовне житло для ВПО в Одесі пропонують у різних форматах. Наприклад, одна з ініціатив передбачає заселення жінки з дитиною без жодної оплати за комунальні послуги.

Ба більше, господарі беруть на себе харчування і забезпечення гігієнічними засобами. Усі організаційні моменти можна обговорити через месенджери.

Ще одна можливість — будинок у селі Шевченкове, Кілійський район. Він житловий, хоча й потребує певного догляду. У деяких кімнатах є пошкодження стель, утім загальний стан дозволяє проживання. Опалення пічне, вода з колодязя в будинку, додатковий кран на вулиці.

Є меблі, господарські споруди, великий город і курятник. Поруч школа, дитячий садок, магазини, нова пошта і парк. Господарі шукають відповідальних людей, які готові підтримувати порядок.

Окрім цього, безкоштовне житло для ВПО в Одесі пропонують і в селі Розалівка, Роздільнянського району. Там є трикімнатний будинок для родини внутрішньо переміщених осіб. Пропонується довгострокове проживання з мінімальною щомісячною платою і перспективою викупу в майбутньому.

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