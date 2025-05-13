Робота для пенсіонерів в Одесі дає шанс розпочати нову справу та залишатися активною, маючи додатковий дохід, передає Politeka.
Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.
Пакувальниця готової продукції, формувальниця тіста, 15 000 грн, залежно від кількості змін.
Опис вакансії:
робота з тістом (поділ, зважування, укладання у форми);
пакування готової продукції.
Вимоги:
здатність виконувати фізичну роботу, витривалість, акуратність
Умови:
графікзмінний на вибір: (1денна зміна/1нічна зміна/2вихідних) або (тільки день) або (тільки ніч);
зп своєчасна 1 раз на мiсяць;
можливість навчання і перейти на іншу посаду;
стажування оплачується;
гарячий обiд кожної зміни + хліб з собою після кожної відпрацьованої зміни;
Надаємо житло у разі необхідності.
Водій таксі на автомобіль компанії, 20 000 – 40 000 грн.
Вимоги:
наявнiсть дiючого водiйского посвiдчення категорії В
Досвід водіння від 1 року
наявність смартфону
Умови:
50/50
ТО і ремонт за рахунок компанії
авто постійно з водієм
підтримка менеджера на всьому етапі співпраці
Обов’язки: забезпечення чистоти та охайності автомобіля
Охоронник, 9 000 грн.
Вимоги: дисциплінований, відповідальний, уважний, фізично витривалий з досвідом на об'єкті з пропускним режимом Умови : Доба через дві, дві доби через дві
Обов'язки: Забезпечувати пропускний режим, порядок і безпеку на об'єкті, що охороняється, не допускати проникнення сторонніх осіб на його територію. Забезпечити безпеку матеріальних цінностей, що знаходяться на території об'єкта.
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