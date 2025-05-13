Ми проаналізували декілька актуальних вакансій.

Пакувальниця готової продукції, формувальниця тіста, 15 000 грн, залежно від кількості змін.

Опис вакансії:

робота з тістом (поділ, зважування, укладання у форми);

пакування готової продукції.

Вимоги:

здатність виконувати фізичну роботу, витривалість, акуратність

Умови:

графікзмінний на вибір: (1денна зміна/1нічна зміна/2вихідних) або (тільки день) або (тільки ніч);

зп своєчасна 1 раз на мiсяць;

можливість навчання і перейти на іншу посаду;

стажування оплачується;

гарячий обiд кожної зміни + хліб з собою після кожної відпрацьованої зміни;

Надаємо житло у разі необхідності.

Водій таксі на автомобіль компанії, 20 000 – 40 000 грн.

Вимоги:

наявнiсть дiючого водiйского посвiдчення категорії В

Досвід водіння від 1 року

наявність смартфону

Умови:

50/50

ТО і ремонт за рахунок компанії

авто постійно з водієм

підтримка менеджера на всьому етапі співпраці

Обов’язки: забезпечення чистоти та охайності автомобіля

Охоронник, 9 000 грн.

Вимоги: дисциплінований, відповідальний, уважний, фізично витривалий з досвідом на об'єкті з пропускним режимом Умови : Доба через дві, дві доби через дві

Обов'язки: Забезпечувати пропускний режим, порядок і безпеку на об'єкті, що охороняється, не допускати проникнення сторонніх осіб на його територію. Забезпечити безпеку матеріальних цінностей, що знаходяться на території об'єкта.

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