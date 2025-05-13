Работа для пенсионеров в Одессе дает шанс начать новое дело и оставаться активным, имея дополнительный доход, передает Politeka.
Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.
Упаковщица готовой продукции, формовщица теста, 15 000 грн, в зависимости от количества изменений.
Описание вакансии:
работа с тестом (разделение, взвешивание, укладка в формы);
упаковка готовой продукции.
Требования:
способность выполнять физическую работу, выносливость, аккуратность
Условия:
график переменный по выбору: (1дневная смена/1ночная смена/2исходных) или (только день) или (только ночь);
зп своевременная 1 раз в месяц;
возможность обучения и перейти на другую должность;
стажировка оплачивается;
горячий обед каждой смены + хлеб с собой после каждой отработанной смены;
Предоставляем жилье при необходимости.
Водитель такси на автомобиль компании, 20 000 – 40 000 грн.
Требования:
наличие действующего водительского удостоверения категории В
опыт вождения от 1 года
наличие смартфона
Условия:
50/50
ТО и ремонт за счет компании
авто постоянно с водителем
поддержка менеджера на всем этапе сотрудничества
Обязанности: обеспечение чистоты и чистоплотности автомобиля
Охранник , 9 000 грн.
Требования: дисциплинированный, ответственный, внимательный, физически выносливый с опытом на объекте с пропускным режимом Условия: Сутки через двое, двое суток через двое
Обязанности: Обеспечивать пропускной режим, порядок и безопасность на охраняемом объекте, не допускать проникновения посторонних лиц на его территорию.
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