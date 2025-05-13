Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.

Упаковщица готовой продукции, формовщица теста, 15 000 грн, в зависимости от количества изменений.

Описание вакансии:

работа с тестом (разделение, взвешивание, укладка в формы);

упаковка готовой продукции.

Требования:

способность выполнять физическую работу, выносливость, аккуратность

Условия:

график переменный по выбору: (1дневная смена/1ночная смена/2исходных) или (только день) или (только ночь);

зп своевременная 1 раз в месяц;

возможность обучения и перейти на другую должность;

стажировка оплачивается;

горячий обед каждой смены + хлеб с собой после каждой отработанной смены;

Предоставляем жилье при необходимости.

Водитель такси на автомобиль компании, 20 000 – 40 000 грн.

Требования:

наличие действующего водительского удостоверения категории В

опыт вождения от 1 года

наличие смартфона

Условия:

50/50

ТО и ремонт за счет компании

авто постоянно с водителем

поддержка менеджера на всем этапе сотрудничества

Обязанности: обеспечение чистоты и чистоплотности автомобиля

Охранник , 9 000 грн.

Требования: дисциплинированный, ответственный, внимательный, физически выносливый с опытом на объекте с пропускным режимом Условия: Сутки через двое, двое суток через двое

Обязанности: Обеспечивать пропускной режим, порядок и безопасность на охраняемом объекте, не допускать проникновения посторонних лиц на его территорию.

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