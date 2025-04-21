Работа в Одессе предлагает местным жителям достойные зарплаты и разнообразные сферы, в которых можно найти себя.

Людям, которые ищут высокие зарплаты и желают работать и изучать что-то новое, работа в Одессе всегда найдется, сообщает Politeka.

Работа в Одессе самая разнообразная, от продавцов до вод и программистов, однако мы нашли высокооплачиваемые вакансии, для которых в большинстве своем не требуется много опыта.

Одно из таких предложений – место для продавца-консультанта в сети PERFUMS BAR, специализирующейся на наливной парфюмерии. Точки расположены в торговых центрах City Center, Ривьера или Меркурий. Доход в месяц – от 23 до 40 тысяч гривен.

В команде обещают полную поддержку, обучение за счет компании, гибкий график (2/2 или 3/3) и систему мотиваций с бонусами. Ну и самое главное – заработок напрямую зависит от ваших усилий, а не от «ставки за высиживание часов».

Еще один вариант – работа в Одессе водителем на авто. Это отличная возможность для тех, кто хочет контролировать свой график и иметь стабильный доход. Предлагают работать на автомобилях комфорт-класса – Peugeot, Ford, Hyundai, Mitsubishi.

Организация берет на себя полное обслуживание авто, частично компенсирует расходы на топливо, а также выплачивает премии за количество заказов. Заработок стартует от 35 тысяч в месяц, а расчет еженедельно.

И, наконец, область недвижимости. Она сейчас активно развивается и может принести хорошие деньги. Вакансия менеджера по недвижимости подразумевает живое общение с клиентами, просмотры квартир, переговоры, оформление договоров. Здесь все зависит от вас: активные люди зарабатывают от 25 до 75 тысяч в месяц.

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