Люди, которые убегают от войны, имеют возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе и показываем варианты.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе пока доступно, ведь есть много неравнодушных людей, которые готовы оказать поддержку переселенцам, сообщает Politeka.

Мы проанализировали объявления на платформе OLX, чтобы показать доступные варианты. Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предлагают в разных форматах. Например, одна из инициатив предусматривает заселение женщины с ребенком без оплаты за коммунальные услуги.

Более того, хозяева берут на себя питание и обеспечение гигиеническими средствами. Все организационные моменты можно обсудить через мессенджеры.

Еще одна возможность – дом в селе Шевченково, Килийский район. Он жил, хотя и нуждается в определенном уходе. В некоторых комнатах есть повреждения потолков, однако общее состояние разрешает проживание. Отопление печное, вода из колодца в доме, дополнительный кран на улице.

Есть мебель, хозяйственные постройки, большой огород и курятник. Рядом школа, детский сад, магазины, новая почта и парк. Хозяева ищут ответственных людей, готовых поддерживать порядок.

Кроме этого, бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предлагают и в селе Розаловка, Раздельнянского района. Там есть трехкомнатный дом для семьи внутри перемещенных лиц. Предлагается долгосрочное проживание с минимальной ежемесячной платой и перспективой выкупа в будущем.

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