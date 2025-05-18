У місті продовжують діяти програми допомоги, які передбачають безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві, тож розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві залишаються важливою підтримкою для переселенців, які опинилися у складній ситуації, повідомляє Politeka.

У місті продовжують свою роботу благодійні організації, які активно долучаються до забезпечення людей найнеобхіднішим. Зокрема, вони надають безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві.

Нещодавно місто отримало чергову партію гуманітарного вантажу. Дві вантажівки з Франції доставили допомогу від асоціації «Нарбонна-Україна». Цей вантаж містив медикаменти, медичне обладнання, а також дитячі іграшки та солодощі. Усе це вже передали у лікарні та соціальні заклади.

Минулого року міська рада підписала з французькою стороною меморандум про співпрацю, і з того часу така допомога час від часу надходить. У перевезенні вантажу брали участь українська компанія Техноторг і польська громада з міста Хелм, яка забезпечила логістику.

Окремо в області діє грошова підтримка для внутрішньо переміщених осіб, яка особливо актуальна для тих, хто не має змоги забезпечити себе самостійно. Йдеться про програму Карітас Спес у межах ініціативи RISE, підтриманої організацією Swiss Solidarity.

Згідно з умовами, безкоштовні продукти для ВПО у Миколаєві можуть доповнюватися грошовими виплатами.

Одна з ключових вимог — переселенець має прибути на територію області не пізніше ніж тридцять днів тому з окупованої території або з району, де велися чи тривають бойові дії. Отримати консультацію можна на вулиці Космонавтів 61 Б. Телефон для зв’язку: +380 (67) 108 3406.

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