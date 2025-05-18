В городе продолжают действовать программы помощи, которые предусматривают бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве, и рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве остаются важной поддержкой для переселенцев, оказавшихся в сложной ситуации, сообщает Politeka.

В городе продолжают свою работу благотворительные организации, активно приобщающиеся к обеспечению людей самым необходимым. В частности, они предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве.

Недавно город получил очередную партию гуманитарного груза. Два грузовика из Франции доставили помощь от ассоциации «Нарбонна-Украина». Этот груз содержал медикаменты, медицинское оборудование, а также детские игрушки и сладости. Все это уже передали в больницы и социальные учреждения.

В прошлом году городской совет подписал с французской стороной меморандум о сотрудничестве, и с тех пор такая помощь время от времени поступает. В перевозке груза принимали участие украинская компания Техноторг и польская община из города Хелм, которая обеспечила логистику.

Отдельно в области действует денежная поддержка для внутренне перемещенных лиц, особенно актуальная для тех, кто не в состоянии обеспечить себя самостоятельно. Речь идет о программе Каритас Спес в рамках инициативы RISE, поддержанной организацией Swiss Solidarity.

Согласно условиям, бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве могут дополняться денежными выплатами.

Одно из ключевых требований — переселенец должен прибыть на территорию области не позднее тридцати дней назад с оккупированной территории или из района, где велись или продолжаются боевые действия. Получить консультацию можно на улице Космонавтов 61-Б. Телефон для связи: +380 (67) 108 3406.

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