Безкоштовні продукти для ВПО у Харкові продовжують роздавати у різних районах міста, тож розповідаємо важливі деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Харкові дають змогу вижити для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Роздача організована згідно з чітким графіком, а пункти видачі працюють щоденно, з урахуванням потреб містян. Як повідомили у міській раді, у Холодногірському районі організовано пункти гарячого харчування, де видають безкоштовні продукти для ВПО в Харкові.

Тут готують комплексні обіди, які можна отримати у приміщеннях ліцею № 87, ліцею № 152 та у початковій школі № 171. Якщо людина через стан здоров'я або інші причини не може дістатися до пункту самостійно, їжу доставляють соціальні працівники. Так працює територіальний центр соціального обслуговування.

Безкоштовні продукти для ВПО у Харкові надають не лише у вигляді гарячих обідів. Люди можуть також отримати повноцінні продовольчі набори. Для цього потрібно звернутися за адресою бульвар Богдана Хмельницького 10а. Видача здійснюється з понеділка по п’ятницю, у робочі години.

При собі необхідно мати документ, що підтверджує особу, а також довідку, яка засвідчує належність до вразливої категорії населення. У випадку, коли людина не має змоги звернутися особисто, передбачена можливість отримання підтримки через довірену особу. Для цього необхідна нотаріально оформлена довіреність.

Крім того, можна зателефонувати до контактного центру і домовитися про адресну доставку. Дзвінки приймають за телефонами 057 725 31 15 або 096 059 86 54.

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