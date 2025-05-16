Грошову допомогу для пенсіонерів у Харкові можна отримати в розмірі 3 600 гривень щомісяця.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові стала доступнішою завдяки новим програмам Агентства ООН у справах біженців, яке з жовтня 2025 року збільшило розмір фінансової підтримки для вразливих категорій українців, повідомляє Politeka.

Тепер громадяни, зокрема пенсіонери, можуть отримати по 3 600 грн на одну особу на місяць, замість попередніх 2 200 грн. Загальна сума покриває три місяці та становить 10 800 грн на кожного члена домогосподарства.

Заявку на отримання допомоги можна подати як офлайн, у спеціальних пунктах збору даних, так і онлайн через партнерські ресурси. У Харкові пункти прийому вже функціонують – інформацію про графік їх роботи можна знайти на сайті благодійного фонду «Право на захист». Саме ця організація є офіційним партнером УВКБ ООН і здійснює збір інформації для нарахування грошової допомоги.

Претендувати на виплати можуть як внутрішньо переміщені особи, так і ті, хто повернувся до постійного місця проживання.Особливу увагу звертають на людей похилого віку, які найбільше потребують підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові покликана покрити базові витрати – на житло, їжу, ліки та засоби гігієни. За консультацією можна звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 307 711 або через Telegram-канал «Право на захист».

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