Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове продолжают раздавать в разных районах города, поэтому рассказываем важные детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове позволяют выжить для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Раздача организована по четкому графику, а пункты выдачи работают ежедневно, с учетом потребностей горожан. Как сообщили в городском совете, в Холодногорском районе организованы пункты горячего питания, где выдают бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове.

Здесь готовят комплексные обеды, которые можно получить в помещениях лицея № 87, лицея № 152 и в начальной школе № 171. Если человек по состоянию здоровья или другим причинам не может добраться до пункта самостоятельно, пищу доставляют социальные работники. Так работает территориальный центр социального обслуживания.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харькове предоставляют не только в виде горячих обедов. Люди могут также получить полноценные продовольственные наборы. Для этого следует обратиться по адресу бульвар Богдана Хмельницкого 10а. Выдача производится с понедельника по пятницу, в рабочие часы.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность, а также справку, удостоверяющую принадлежность к уязвимой категории населения. В случае, когда человек не может обратиться лично, предусмотрена возможность получения поддержки через доверенное лицо. Для этого необходима нотариально оформленная доверенность.

Кроме того, можно позвонить в контактный центр и договориться об адресной доставке. Звонки принимают по телефонам 0577253115 или 0960598654.

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