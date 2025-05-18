Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня передбачають, що місцевим мешканцям варто підготуватися до тимчасових незручностей.

Відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня охоплять чималу кількість вулиць, повідомляє Politeka.

В обленерго радять мешканцям радять перевірити свою адресу заздалегідь, щоби не опинитися без електрики у найменш зручний момент.

Відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня передбачають, що в понеділок, з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання на вулиці Автодорожній в будинках 1, 1а, 1в, 2, 2в, 3, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 і 14.

20 числа планові роботи продовжаться. Вдень знеструмлення чекає такі адреси: Грушева, 6, Культурна, 94 і 96, Олександра Говорухи, 1, Парашутна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, Планерна, 1, 2, 3–13, 4–14, 14а, Садова, 101, 103, 105–119, 121, 106–156, Святоволодимирівська, 92, 94, 96–102, 106–116, Української діаспори, 1, 2, 3.

Також з 09:00 до 13:00 обмеження плануються на Дніпровських Порогах, 7, 9, 12, 14, 16, 16А, 22, 24, 28. Окрім цього, у вівторок з 09:00 до 16:00 планові знеструмлення будуть на Авіаційній, 2, 3а, 4–16. У цей день також обмежать Наукове містечко, 21, 27, 30 (новий №56), 33 (новий №54) з 13:00 до 17:00.

У цей же час і день відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 травня будуть на бульварі Шевченка, 50, 53–63, 65, 67 та на острові Хортиця, 40, 43, 53, 54, 55, 72, 76, 77, 91, 190.

Повний перелік адрес можна переглянути на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго". Адже список чималий і краще бути готовим заздалегідь.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік автобусів у Запоріжжі: жителів попередили про зміни на шляху.

Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.