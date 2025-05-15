Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Запоріжжі на 16 травня та поділилися деталями.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 16 травня свідчить про хмарну, але суху п’ятницю, повідомляє Politeka.

Весь день небо буде затягнуте хмарами, однак ймовірність опадів залишиться низькою — лише 2% упродовж доби. Така погода не створюватиме дискомфорту для прогулянок або справ на свіжому повітрі, адже вітер буде помірним — від 2 до 5,6 м/с.

Температура повітря змінюватиметься поступово: вночі – від +11°C до +9°C, ранок розпочнеться з +9°C, а до полудня стовпчики термометрів сягнуть +19°C. Максимальні температурні показники дня – +20°C о 15:00, після чого вона поступово знижуватиметься до +15°C у вечірній час. При цьому температура «за відчуттями» відрізнятиметься не суттєво: наприклад, о 6:00 вона становитиме +7°C, а вдень – до +20°C.

Атмосферний тиск триматиметься стабільно в межах 752–754 мм рт. ст., що сприятиме гарному самопочуттю більшості людей. Вологість протягом доби буде коливатися від 85% вранці до 33–38% вдень, а до вечора зросте до 56%, що є дещо небезпечним тим, що ускладнює терморегуляцію організму, сприяє перегріванню, розвитку грибків, бактерій і погіршенню самопочуття, особливо у людей із хронічними захворюваннями.

Згідно з народним прогнозом погоди, 16 травня варто придивитися до природи: якщо дуб уже вкрився листям, а ясен ще ні — літо буде посушливим. Наші пращури також вважали, що цвітіння черемхи приносить похолодання. Проте цьогоріч, за прогнозом погоди в Запоріжжі на 16 травня, значного зниження температури не очікується — навпаки, день буде досить теплим і приємним.

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