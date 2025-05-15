Прогноз погоды в Запорожье на 16 мая свидетельствует о пасмурной, но сухой пятнице, сообщает Politeka.

Весь день небо будет затянуто облаками, однако вероятность осадков останется низкой – всего 2% в течение суток. Такая погода не будет создавать дискомфорт для прогулок или дел на свежем воздухе, ведь ветер будет умеренным — от 2 до 5,6 м/с.

Температура воздуха будет меняться постепенно: ночью от +11°C до +9°C, утро начнется с +9°C, а к полудню столбики термометров достигнут +19°C. Максимальные температурные показатели дня – +20°C в 15:00, после чего она будет постепенно снижаться до +15°C в вечернее время. При этом температура «по ощущениям» будет отличаться не существенно: например, в 6:00 она составит +7°C, а днем ​​– до +20°C.

Атмосферное давление будет держаться стабильно в пределах 752–754 мм рт. ст., что будет способствовать хорошему самочувствию большинства людей. Влажность в течение суток будет колебаться от 85% утром до 33–38% днем, а к вечеру вырастет до 56%, что несколько опасно тем, что затрудняет терморегуляцию организма, способствует перегреванию, развитию грибков, бактерий и ухудшению самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Согласно народному прогнозу погоды, 16 мая стоит присмотреться к природе: если дуб уже покрылся листьями, а ясень еще нет – лето будет засушливым. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что в этот день мороз дождя. Однако в этом году по прогнозу погоды в Запорожье на 16 мая значительного снижения температуры не ожидается — наоборот, день будет достаточно теплым и приятным.

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