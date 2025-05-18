Графики отключения света в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая предполагают, что местным жителям следует подготовиться к временным неудобствам.

Отключение света в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая охватит большое количество улиц, сообщает Politeka.

В облэнерго советуют жителям советуют проверить свой адрес заранее, чтобы не оказаться без электричества в самый удобный момент.

Отключение света в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая предполагают, что в понедельник, с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение на улице Автодорожной в домах 1, 1а, 1в, 2, 2в, 3, 3б, 3в, 4, 5 12, 13 и 14.

20 числа плановые работы продолжатся. Днем обесточивания ждут такие адреса: Грушева, 6, Культурная, 94 и 96, Александра Говорухи, 1, Парашютная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, Планерная, 1, 2, 3–10, 1, 4 103, 105-119, 121, 106-156, Святоволодимировская, 92, 94, 96-102, 106-116, Украинской диаспоры, 1, 2, 3.

Также с 09:00 до 13:00 ограничения планируются на Днепровских Порогах, 7, 9, 12, 14, 16, 16А, 22, 24, 28. Кроме этого, во вторник с 09:00 до 16:00 плановые обесточения будут 2,4 В этот день также ограничат Научный городок, 21, 27, 30 (новый №56), 33 (новый №54) с 13:00 до 17:00.

В это же время и день отключения света в Запорожье на неделю с 19 по 25 мая будут на бульваре Шевченко, 50, 53–63, 65, 67 и на острове Хортица, 40, 43, 53, 54, 55, 72, 76, 77, 91, 190.

Полный список адресов можно просмотреть на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго". Ведь список немалый и лучше быть готовым заранее.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.