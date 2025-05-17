Синоптики показали прогноз погоди в Одесі на 18 травня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Одесі на 18 травня порадує мешканців та гостей міста сонячними і по-весняному комфортними умовами, повідомляє Politeka.

З самого ранку небо буде ясним, і така погода збережеться протягом усього дня. Синоптики не прогнозують жодних опадів, а вітер буде слабким, тож умови залишатимуться сприятливими як для відпочинку на природі, так і для прогулянок містом.

Температура повітря в нічний час опуститься до +10°C, уранці поступово підніметься до +14°C, а вдень сягне комфортних +18°C. До вечора температура знизиться до +14°C. Відчуття температури відповідатимуть реальним показникам. Атмосферний тиск стабільно високий — 754–757 мм рт. ст., що вказує на стійку антициклональну погоду.

Вологість повітря коливатиметься від 57% до 81%, що створюватиме свіже й приємне відчуття. Швидкість вітру буде помірною — від 2,2 до 3,5 м/с, лише вдень можливі короткочасні пориви до 2–5 м/с. Ймовірність опадів — мінімальна, в окремі години не перевищуватиме 2%.

За народними прикметами, якщо у травні земля волога без дощу — літо буде дощовим. Також вважалося, що після цвітіння бузку починається справжнє літнє тепло. Цього дня традиційно зацвітає чорниця та зеленіє липа — символ початку нового природного циклу.

Максимальна температура 18 травня за останні 130 років у місті досягала +31°C у 1958 році, а найнижча фіксувалася на рівні +5°C у 1955 та 1995 роках.

Прогноз погоди в Одесі на 18 травня цьогоріч обіцяє ідеальні умови для відпочинку на вихідних — тепло, ясно та без дощу.

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