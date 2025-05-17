Синоптики показали прогноз погоды в Одессе на 18 мая и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Одессе на 18 мая обрадует жителей и гостей города солнечными и по-весеннему комфортными условиями, сообщает Politeka.

С утра и до самого вечера небо будет ясным. Синоптики не прогнозируют никаких осадков, а ветер будет слабым, так что условия будут оставаться благоприятными как для отдыха на природе, так и для прогулок по городу.

Температура воздуха в ночные часы опустится до +10°C, утром постепенно поднимется до +14°C, а днем ​​достигнет комфортных +18°C. К вечеру температура снизится до +14°C. Чувство температуры будет соответствовать реальным показателям. Атмосферное давление стабильно высокое – 754–757 мм рт. ст., что указывает на стойкую антициклональную погоду.

Влажность воздуха будет колебаться от 57 до 81%, что будет создавать свежее и приятное ощущение. Скорость ветра будет умеренной от 2,2 до 3,5 м/с, лишь днем ​​возможны кратковременные порывы до 2–5 м/с. Вероятность осадков минимальна, в отдельные часы не будет превышать 2%.

По народным приметам, если в мае земля влажная без дождя – лето будет дождливым. Также считалось, что после цветения сирени начинается настоящее летнее тепло. В этот день традиционно зацветает черника и зеленеющая липа – символ начала нового природного цикла.

Максимальная температура 18 мая за последние 130 лет в городе достигала +31 ° C в 1958 году, а самая низкая фиксировалась на уровне +5 ° C в 1955 и 1995 годах.

Прогноз погоды в Одессе на 18 мая обещает идеальные условия для отдыха на выходных — тепло, ясно и без дождя.

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