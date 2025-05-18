Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 19 по 25 травня та розкрили, що чекає містян.

Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 19 по 25 травня та розповіли, чого очікувати містянам в ці дати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 19 по 25 травня. Тиждень розпочнеться з прохолодної погоди. У понеділок, 19-ого числа: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +12 до +19°C.

Вівторок, 20.05: триматиметься хмарність. Удень, пройде дощ, але він закінчиться ще до кінця доби. Денна температура сягне +16°C.

У середу, 21.05: прогнозують температуру в межах від +12 до +21°C. Вдень і ввечері небо в місті безхмарно, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

У четвер, 22.05: синоптики обіцяють від 12 до 21 градусів зі знаком "+". Ясному ранку прийде на зміну хмарність, проте опадів не передбачається.

В п'ятницю 23-ого: хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

В суботу 24-ого числа: трішки потеплішає. Температура протримається на рівні +22 градусів. Небо буде вкрите хмарами. Без дождів.

Неділя 25-ого: хмари з'являться у другій половині дня та триматимуться до кінця доби. Протримається +14 до +21. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє стабільні температурні показники з рідкими зливами.

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