Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на неделю с 19 по 25 мая и раскрыли, что ждет горожан.

Синоптики заключили прогноз погоды в Одессе на неделю с 19 по 25 мая и рассказали, чего ожидать горожанам в эти даты, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 19 по 25 мая. Неделя начнется с прохладной погоды. В понедельник, 19 числа: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться от +12 до +19°C.

Вторник, 20.05: облачно. Днем пройдет дождь, но он закончится еще до конца суток. Днем температура приблизится к 16°C.

В среду, 21.05: прогнозируют температуру в пределах от +12 до +21°C. Днем и вечером небо в городе безоблачно, и ничто больше не будет напоминать о пасмурном утреннике. Ночью пройдет мелкий дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предполагается.

В четверг, 22:05: синоптики обещают от 12 до 21 градусов со знаком "+". Ясным утром придет на смену облачность, однако осадков не ожидается.

В пятницу двадцать третьего: облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +20 градусов.

В субботу 24-го числа: немного потеплеет. Температура продержится на уровне +22 градуса. Небо будет покрыто облаками. Без дождей.

Воскресенье 25-го: облака появятся во второй половине дня и будут держаться до конца суток. Продержится +14 до +21. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 19 по 25 мая обещает стабильные температурные показатели с редкими ливнями.

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