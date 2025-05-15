Прогноз погоди у Львові 16 травня обіцяє мешканцям та гостям міста прохолодну, хмарну, але суху п’ятницю, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, вночі очікується зниження температури до -1°C, а відчуватиметься, як легкий морозець. Уже зранку стовпчик термометра поступово підніматиметься — до +6°C о 9:00 та до +12°C у другій половині дня. Однак навіть при денному потеплінні сонця не побачимо — небо буде вкрите суцільною хмарністю з самого ранку і до вечора.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — 733–734 мм рт. ст., вологість повітря знижуватиметься від 100% вночі до 49–50% вдень, а вітер коливатиметься в межах 2–4 м/с, із піковими поривами до 17 м/с близько 15:00. Ймовірність опадів — незначна, не перевищуватиме 10% упродовж дня, тож парасолі не знадобляться.

Згідно з народним прогнозом, цього дня спостерігали за деревами: якщо дуб вкривається листям раніше ясена — літо буде сухим. А ще вважалося, що цвітіння черемхи приносить холод. До речі, за останні 130 років найтепліше у Львові 16 травня було в 1983 році — +28°C, а найхолодніше — у 1995-му, коли температура опускалась до нуля.

Прогноз погоди у Львові 16 травня буде корисним для тих, хто планує прогулянки або справи на вулиці — варто одягатися тепліше та врахувати поривчастий вітер. Окрім того, людям, які мають хронічні захворювання, варто врахувати відносно високу вологість, яка може спричиняти погіршення самопочуття.

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