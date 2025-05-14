Грошова допомога для пенсіонерів у Львові надається, якщо ви відповідаєте встановленим критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові стала доступною завдяки новій програмі від благодійного фонду “Право на захист” за підтримки УВБК ООН, повідомляє Politeka.

Виплати у розмірі 10 800 гривень на особу можуть отримати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і ті, хто повернувся до Львова після евакуації.

Фінансова програма надається протягом трьох місяців — по 3600 гривень кожного. Однак отримати її можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям. Основна умова — наявність статусу ВПО не більше шести місяців, або повернення до України з-за кордону після 24 лютого 2024 року, чи з інших регіонів до постійного місця проживання.

Окрім цього, заявник має належати до однієї з вразливих категорій:

родини з одним із батьків та дітьми до 18 років;

самотні пенсіонери від 55 років;

родини, що мають людей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями.

Ще одна вимога — дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 5400 грн, а також відсутність інших міжнародних виплат, зокрема від ООН.

Щоб податися на допомогу, слід з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00 звернутися за адресою: площа Маланюка, 2. При собі потрібно мати документи, що підтверджують особу, статус ВПО або факт повернення, а також папери, які підтверджують належність до вразливої категорії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові — це шанс отримати фінансову підтримку в складний час.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба у Львові: українці витратять більше грошей на ключовий продукт, ціни значно злетіли.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна оселитись, перелік пропозицій.

Як повідомляла Politeka, Підвищення вартості проїзду у Львові: у мерії висловилися про подорожчання, оприлюднено ціни.