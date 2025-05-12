Новий графік поїздів у Львові передбачає, що з 10 травня паровозики знову курсують Стрийським парком, повідомляє Politeka.

Новий графік поїздів у Львові точно зацікавить не лише дітей, а й дорослих. Цьогорічне відкриття відбулося на станції "Паркова". Саме звідти й розпочали рух яскраві атракції, якими керують юні залізничники. Під час сезону, що триватиме аж до жовтня, понад пів тисячі школярів проходитимуть практику.

Під наглядом досвідчених наставників діти опановують реальні залізничні професії. Вони чергують на станціях, працюють провідниками, стежать за станом колій і навіть ведуть локомотиви.

Новий графік поїздів у Львові передбачає курсування щосуботи та щонеділі. Атракції ходитимуть з 11 ранку до 2 дня і знову — з 3 до 6 вечора. А під час літніх канікул розклад розшириться. Додадуть ще два дні: четвер і п’ятницю. У ці дні маленькі пасажири зможуть покататись із 12 до 14 і потім з 15 до 17 години.

Маршрут проходить між станціями "Паркова" та "Сонячна". Відстань між ними - трохи більше кілометра. Прогулянка триває близько 20–25 хвилин, але емоцій за цей час вистачає надовго. Вартість квитків теж цілком доступна. Для дорослих - 65 гривень, а для дітей - удвічі дешевше. Як для сімейного вікенду, це більш ніж привабливо.

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