Пенсія у Львові може бути збільшена за рахунок благодійної пожертви, з якої пенсіонер отримає 70% суми.

Пенсія у Львові може бути збільшена завдяки благодійним внескам, і згідно з чинним законодавством, до її фінансування на добровільній основі можуть долучатися як фізичні, так і юридичні особи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у ПФУ.

Якщо пожертва має адресний характер, тобто спрямована на конкретного пенсіонера, то 70% від загальної суми переказується безпосередньо цій особі, а решта 30% — надходить до бюджету ПФУ. Ці кошти використовуються як додатковий ресурс для загальної виплати пенсій іншим громадянам (відповідно до статті 72-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Наприклад, якщо підприємство вирішить здійснити пожертву в розмірі 10 000 гривень, то пенсіонер отримає 7 000 грн, а 3 000 грн буде перераховано на підтримку системи державного пенсійного забезпечення. Цей механізм дозволяє не лише підтримати конкретну особу, а й зміцнити пенсійну систему загалом.

Благодійну пожертву можна оформити за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Сервіс доступний цілодобово та дозволяє швидко провести транзакцію без зайвих бюрократичних процедур. До того ж, відповідно до Податкового кодексу, такі благодійні внески не підлягають оподаткуванню — ні з боку юридичних осіб, ні фізичних.

Отже, адресна фінансова допомога від підприємств може суттєво полегшити життя пенсіонерів. Це особливо актуально в умовах підвищеного навантаження на соціальну сферу, адже пенсія у Львові, як і в інших регіонах, часто є єдиним джерелом доходу для літніх людей.

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