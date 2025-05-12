Пенсия во Львове может быть увеличена за счет благотворительной пожертвования, из которой пенсионер получит 70% от суммы.

Пенсии во Львове могут быть увеличены за счет благотворительных взносов, а согласно действующему законодательству, в их финансировании на добровольной основе могут участвовать как физические, так и юридические лица, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в ПФУ .

Если пожертвование носит адресный характер, то есть направлено на конкретного пенсионера, то 70% от общей суммы переводится непосредственно этому лицу, а остальные 30% — поступает в бюджет ПФУ. Эти средства используются как дополнительный ресурс для общей выплаты пенсий другим гражданам (согласно статье 72-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Например, если предприятие решит пожертвовать в размере 10 000 гривен, то пенсионер получит 7 000 грн, а 3 000 грн будет перечислено в поддержку системы государственного пенсионного обеспечения. Этот механизм позволяет не только поддержать конкретного человека, но и укрепить пенсионную систему в целом.

Благотворительное пожертвование можно оформить с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Сервис доступен круглосуточно и позволяет быстро провести транзакцию без лишних бюрократических процедур. К тому же согласно Налоговому кодексу такие благотворительные взносы не подлежат налогообложению — ни со стороны юридических лиц, ни физических.

Следовательно, адресная финансовая помощь от предприятий может существенно облегчить жизнь пенсионеров. Это особенно актуально в условиях повышенной нагрузки на социальную сферу, ведь пенсия во Львове, как и других регионах, часто является единственным источником дохода для пожилых людей.

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