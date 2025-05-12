Во Львове начался 74-й сезон детской железной дороги, и уже появился новый график поездов, так что рассказываем подробнее.

Новый график поездов во Львове предполагает, что с 10 мая паровозики снова курсируют по Стрыйскому парку, сообщает Politeka.

Новый график поездов во Львове заинтересует не только детей, но и взрослых. Открытие этого года состоялось на станции "Парковая". Именно оттуда и начали движение яркие атракции, управляемые юными железнодорожниками. Во время сезона, который продлится до октября, более полутысячи школьников будут проходить практику.

Под наблюдением опытных наставников дети овладевают реальными железнодорожными профессиями. Они дежурят на станциях, работают проводниками, следят за состоянием путей и даже ведут локомотивы.

Новый график поездов во Львове предусматривает курсирование по субботам и воскресеньям. Атракции будут ходить с 11 утра до 2 дня и снова с 3 до 6 вечера. А во время летних каникул расписание расширится. Добавят еще два дня: четверг и пятницу. В эти дни маленькие пассажиры смогут прокатиться с 12 до 14 и затем с 15 до 17 часов.

Маршрут проходит между станциями "Парковая" и "Солнечная". Расстояние между ними – чуть больше километра. Прогулка длится около 20-25 минут, но эмоций за это время достаточно надолго. Стоимость билетов тоже вполне доступна. Для взрослых – 65 гривен, а для детей – вдвое дешевле. Как для семейного уик-энда, это более чем привлекательно.

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