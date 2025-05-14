Денежная помощь для пенсионеров во Львове стала доступна благодаря новой программе от благотворительного фонда "Право на защиту" при поддержке УВБК ООН, сообщает Politeka.
Выплаты в размере 10 800 гривен на человека могут получить как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), так и вернувшиеся во Львов после эвакуации.
Финансовая программа предоставляется в течение трех месяцев – по 3600 гривен каждого. Однако получить ее могут только те, кто отвечает определенным критериям. Основное условие — наличие статуса ВПЛ не более шести месяцев или возвращение в Украину из-за границы после 24 февраля 2024 года или из других регионов в постоянное местожительство.
Кроме того, заявитель должен относиться к одной из уязвимых категорий:
-
семьи с одним из родителей и детьми младше 18 лет;
-
одинокие пенсионеры от 55 лет;
-
семьи, имеющие людей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
Еще одно требование — доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 грн, а также отсутствие других международных выплат, в том числе ООН.
Чтобы подать помощь, следует с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 обратиться по адресу: площадь Маланюка, 2 . При себе нужно иметь документы, подтверждающие личность, статус ВПЛ или факт возврата, а также бумаги, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.
Денежная помощь для пенсионеров во Львове – это шанс получить финансовую поддержку в сложное время.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Подорожание хлеба во Львове: украинцы потратят больше денег на ключевой продукт, цены значительно взлетели.
Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно поселиться, список предложений.
Как сообщала Politeka, Повышение стоимости проезда во Львове: в мэрии высказались о подорожании, обнародованы цены.