Денежная помощь пенсионерам во Львове предоставляется, если вы отвечаете установленным критериям.

Денежная помощь для пенсионеров во Львове стала доступна благодаря новой программе от благотворительного фонда "Право на защиту" при поддержке УВБК ООН, сообщает Politeka.

Выплаты в размере 10 800 гривен на человека могут получить как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), так и вернувшиеся во Львов после эвакуации.

Финансовая программа предоставляется в течение трех месяцев – по 3600 гривен каждого. Однако получить ее могут только те, кто отвечает определенным критериям. Основное условие — наличие статуса ВПЛ не более шести месяцев или возвращение в Украину из-за границы после 24 февраля 2024 года или из других регионов в постоянное местожительство.

Кроме того, заявитель должен относиться к одной из уязвимых категорий:

семьи с одним из родителей и детьми младше 18 лет;

одинокие пенсионеры от 55 лет;

семьи, имеющие людей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Еще одно требование — доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 грн, а также отсутствие других международных выплат, в том числе ООН.

Чтобы подать помощь, следует с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 обратиться по адресу: площадь Маланюка, 2 . При себе нужно иметь документы, подтверждающие личность, статус ВПЛ или факт возврата, а также бумаги, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

Денежная помощь для пенсионеров во Львове – это шанс получить финансовую поддержку в сложное время.

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