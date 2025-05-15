Прогноз погоды во Львове 16 мая обещает жителям и гостям города прохладную, облачную, но сухую пятницу, сообщает Politeka.

По данным синоптиков , ночью ожидается понижение температуры до -1°C, а будет ощущаться как легкий морозец. Уже утром столбик термометра будет постепенно подниматься до +6°C в 9:00 и до +12°C во второй половине дня. Однако даже при дневном потеплении солнца не увидим – небо будет покрыто сплошной облачностью с самого утра и до вечера.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным - 733-734 мм рт. ст., влажность воздуха будет снижаться от 100% ночью до 49–50% днем, а ветер будет колебаться в пределах 2–4 м/с, с пиковыми порывами до 17 м/с около 15:00. Вероятность осадков — незначительная, не будет превышать 10% в течение дня, так что зонты не понадобятся.

По народному прогнозу, в этот день наблюдали за деревьями: если дуб покрывается листьями раньше ясеня - лето будет сухим. А еще считалось, что цветение черемухи приносит холод. Кстати, за последние 130 лет теплее всего во Львове 16 мая было в 1983 году — +28°C, а самое холодное — в 1995-м, когда температура опускалась до нуля.

Прогноз погоды во Львове 16 мая будет полезен тем, кто планирует прогулки или дела на улице — стоит одеваться теплее и учесть порывистый ветер. Кроме того, людям, имеющим хронические заболевания, следует учесть относительно высокую влажность, которая может вызвать ухудшение самочувствия.

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