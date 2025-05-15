Синоптики опублікували прогноз погоди в Одесі на 16 травня та поділилися деталями цього дня.

Прогноз погоди в Одесі на 16 травня свідчить про хмарний і вітряний день без опадів, повідомляє Politeka.

З самого ранку й до вечора небо буде затягнуте хмарами, а температура повітря триматиметься в межах від +12°C вранці до +16°C у денні години. Вітер буде досить відчутним — до 6 м/с, тому навіть за помірної температури відчуватиметься легка прохолода. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — 755–756 мм рт. ст., а вологість повітря протягом доби коливатиметься від 73% до 85%.

Варто зауважити, що висока вологість може негативно позначатися на самопочутті. Вонаускладнює терморегуляцію організму, що може спричинити перегрів та слабкість. Також вона сприяє розвитку плісняви, алергій та загостренню хронічних захворювань дихальних шляхів.

Опадів у цей день не передбачається, тож погода буде сприятливою для прогулянок та повсякденних справ. Варто взяти до уваги, що хмарність та вітер можуть створювати ілюзію нижчої температури, ніж є насправді. За архівними даними, найтепліше 16 травня в Одесі було у 1969 році — тоді температура сягала +30°C, а найхолодніше — +5°C у 1919 році.

Згідно з народним прогнозом, наші пращури вважали: якщо дуб уже зелений, а ясен іще без листя — літо буде сухим. А ось цвітіння черемхи, за прикметами, обіцяє похолодання. У цьому контексті прогноз погоди в Одесі на 16 травня натякає на перехідну, ще не зовсім теплу весну, яка повільно рухається до літа.

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