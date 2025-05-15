Прогноз погоды в Одессе на 16 мая свидетельствует об облачном и ветреном дне без осадков, сообщает Politeka.

Утром и днем ​​будет идти дождь, а утром и днем ​​будет идти дождь. Ветер будет достаточно ощутимым — до 6 м/с, поэтому даже при умеренной температуре будет ощущаться легкая прохлада. Атмосферное давление будет оставаться стабильным - 755-756 мм рт. ст., а влажность воздуха в течение суток будет колебаться от 73 до 85%.

Следует заметить, что высокая влажность может отрицательно сказываться на самочувствии. Она усложняет терморегуляцию организма, что может повлечь за собой перегрев и слабость. Также она способствует развитию плесени, аллергии и обострению хронических заболеваний дыхательных путей.

В этот день осадков не ожидается, поэтому погода будет благоприятной для прогулок и повседневных дел. Следует учесть, что облачность и ветер могут создавать иллюзию более низкой температуры, чем есть на самом деле. По архивным данным, теплее всего 16 мая в Одессе было в 1969 году — тогда температура достигала +30°C, а самое холодное — +5°C в 1919 году.

Наши предки считали: если дуб уже зеленый, а ясень еще без листьев — лето будет сухим. А вот цветение черемухи, по приметам, обещает похолодание. В этом контексте прогноз погоды в Одессе на 16 мая намекает на переходную, еще не совсем теплую весну, медленно двигающуюся к лету.

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