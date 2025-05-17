Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО в Києві, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві стає дедалі доступнішим завдяки ініціативам небайдужих громадян, повідомляє Politeka.

На різних платформах з’являються пропозиції для тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну та шукає тимчасовий притулок у столиці. Серед нових оголошень — кілька цікавих варіантів.

Одна з пропозицій стосується двокімнатної квартири в Києві, яку власник здає напряму без посередників. У повідомленні зазначено, що за детальною інформацією слід звертатися за телефоном, однак прохання не турбувати після 21:00.

Інша ініціатива — житло у форматі студії, яке готовий надати чоловік для дівчини, навіть з дитиною. Він також обіцяє фінансову підтримку та, за потреби, допомогу з працевлаштуванням. Такий підхід може бути важливим для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Ще один варіант — проживання на теплоході в обмін на допомогу в його обслуговуванні. Власник судна пропонує каюти для проживання людям, готовим брати участь у технічних чи побутових роботах на борту.

Усі ці варіанти — не лише приклади солідарності, а й важлива підтримка для переселенців, які потребують прихистку в незнайомому місті. Безкоштовне житло для ВПО в Києві — це шанс на стабільність, відновлення сил і початок нового етапу життя в більш безпечних умовах.

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