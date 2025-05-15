Обов’язкова реєстрація тварин в Києві офіційно стала необхідною для власників собак, повідомляє Politeka.

Столична влада наголошує: усі мешканці, які тримають собак, повинні зареєструвати своїх чотирилапих у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Такий крок спрямований на покращення обліку домашніх улюбленців, спрощення процесу ідентифікації у разі втрати, а також розвиток відповідної інфраструктури для утримання домашніх улюбленців. Вартість становить 210 гривень.

Для проходження процедури обов’язкової реєстрації тварин в Києві власнику необхідно мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, ветпаспорт собаки (за наявності), підтвердження про чипування, квитанцію про оплату послуги та заповнену форму №1, яку надають у ЦНАП. У результаті оформлення сотирилапому присвоюється унікальний ідентифікаційний номер, а власник отримує офіційне посвідчення.

Крім собак, у центрах також можна зареєструвати кішок, щоправда, на добровільних засадах. Поширена в інтернеті інформація про штрафи від 850 до 1020 гривень за відмову від реєстрації наразі не відповідає дійсності – у ЦНАП це спростовують. На даний момент держава не передбачила жодних штрафів чи конкретних термінів для проведення такої процедури.

Для власників тварин це поки що радше рекомендація, але з очевидними перевагами для безпеки та контролю.

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