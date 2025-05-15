Обязательная регистрация животных в Киеве официально стала необходима для владельцев собак, сообщает Politeka.

Столичные власти подчеркивают: все держащие собак жители должны зарегистрировать своих четырехлапых в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Такой шаг направлен на улучшение учета домашних питомцев, упрощение процесса идентификации в случае потери, а также развитие соответствующей инфраструктуры для содержания домашних любимцев. Стоимость составляет 210 гривен.

Для прохождения процедуры обязательной регистрации животных в Киеве владельцу необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины, идентификационный код, ветпаспорт собаки (при наличии), подтверждение о чиповке, квитанцию ​​об оплате услуги и заполненную форму №1, предоставляемую в ЦНАП. В результате оформления сотирилапому присваивается уникальный идентификационный номер, а владелец получает официальное удостоверение.

Кроме собак, в центрах можно зарегистрировать кошек, правда, на добровольных началах. Распространенная в интернете информация о штрафах от 850 до 1020 гривен за отказ от регистрации не соответствует действительности – в ЦНАП это опровергают. В настоящее время государство не предусмотрело никаких штрафов или конкретных сроков для проведения такой процедуры.

Для владельцев животных это пока скорее рекомендация, но с очевидными преимуществами безопасности и контроля.

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