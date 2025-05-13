Обмеження руху транспорту в Києві діятиме 14 та 15 травня, проте воно не буде довгим

Обмеження руху транспорту в Києві почне діяти в місті з 14 травня, проте ці заходи носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження про це опублікували в КМДА.

Так, обмеження руху транспорту в Києві діятиме 14 та 15 травня, з 8:00 до 19:00. Частково перекриють проїзд на перехресті вулиці Будівельників з бульваром Верховної Ради.

У цей період дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини перехрестя. У комунальній корпорації наголошують, що роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов. КК «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обставини під час планування маршруту.

Також повідомляється, що обмеження руху транспорту в Києві зняли на Воскресенці. Там відновили курсування трамваїв, які тимчасово не працювали через аварію на інженерних мережах.

Як повідомила Київська міська державна адміністрація, рух електротранспорту відновлено у повному обсязі після завершення відновлювальних робіт на вулиці Остафія Дашкевича.

Згідно з оновленим графіком, на свої маршрути повернулися трамваї №№ 22, 27, 28, 33 та 35. У зв’язку з цим скасовано тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т, який забезпечував підвіз пасажирів на період ремонту.

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